Nuovo blitz degli attivisti di ultima generazione. Questa volta siamo in Germania all'aeroporto di Sylt. Ad essere preso di mira un jet privato che è stato imbrattato con vernice arancione. Una protesta contro i voli privati ma anche un messaggio inviato direttamente al cancelliere Olaf Scholz: gli attivisti di Letzte Generation hanno fatto irruzione all'aeroporto e dopo aver imbrattato il jet, gli attivisti sono saliti sull'ala del velivolo e hanno mostrato uno striscione con scritto: "Euer Luxus = unsere Dürre", in italiano "Il vostro lusso = la nostra siccità".

Jet imbrattato con vernice arancione: blitz degli attivisti tedeschi TGLA7

Gli attivisti sono saliti sull'ala e hanno mostrato uno striscione con scritto: "Il vostro lusso = la nostra siccità" ...Gli attivisti di Ultima Generazione hanno fatto irruzione sulla pista del piccolo aeroporto di Sylt, lo scalo aereo che serve la popolare isola delle Frisone, arcipelago appartenente alla Germania, ed ...