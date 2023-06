Jenny De Nucci | «Ho imparato a volermi bene e la mia vita ha avuto una svolta radicale»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Una giovane attrice prodigio che ha seppellito un passato da reality (Il collegio) per il suo primo ruolo drammatico da protagonista. Nel nuovo film Prima di andare via interpreta Giulia, una ragazza malata di tumore.

... Lina Savona', Massimo Ceccherini, Giovanni Esposito, Heaven di Battista, Nello Pepe, Maria Pia Iannuzzi, Marcello Foti, Ivano De Matteo, Gianni Todini, Nicola Guaglianone,De, Emanuel ...Che fare Come reagire Può la malattia cambiare davvero la vita di una persona in meglio Sì, se il destino ti fa incontrare una ragazza come Giulia (De), anche lei affetta dallo ...Chi èDeDalla carriera al liceo fino a premi, film, fiction e profili social, senza tralasciare la relazione con ...

Jenny De Nucci: “Grazie alla vita, tutti i giorni” – Intervista esclusiva The Wom

Luca e Giulia hanno lo stesso tipo di tumore al cervello, ma reagiscono in modo diverso. E, poco alla volta, diventano fondamentali l'uno per l'altra ...I film sulle malattie incurabili non sono tutti strappalacrime e angoscianti. Siamo certi che questi vi fanno ridere e godere la vita!