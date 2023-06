Italo Bocchino sposa una chirurga estetica | il sì questo sabato a Ronciglione

Gli aggiornamenti estetici di, Matteo Renzi e le lenzuola di lino principesche, la non - conferenza della premier Meloni a Tunisi; e poi via, con l'imminente irruzione degli animali da compagnia (gli si vuole bene ...si sposa con la chirurga estetica Giuseppina Ricci: 'Ogni tre settimane, sono costretto a stendermi sul suo lettino per un'ora e mi fa trattamenti che non capisco e di cui non chiedo' ...Da sei anni,è fidanzato con la chirurga estetica Giuseppina Ricci, 44 anni. Al Corriere della sera hanno raccontato la loro storia d'amore, a pochi giorni dal matrimonio che sarà ...

Il matrimonio di Italo Bocchino con la chirurga estetica: «Ma all'inizio lei mi faceva seguire da un investigatore» Open

Italo Bocchino, direttore del Secolo d’Italia ed ex esponente di spicco del centrodestra, si sposerà a Ronciglione, nel Viterbese, con la chirurga ...L’ex An e finiano di ferro Italo Bocchino si sposa con Giuseppina Ricci. Lei di mestiere fa la chirurga estetica. Al Corriere della sera hanno raccontato la loro storia d’amore, a pochi giorni dal mat ...