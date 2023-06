Italo Bocchino | “Mi sposo con una chirurga estetica Ogni tre settimane lei mi ritocca il viso”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’ex An e finiano di ferrosi sposa con Giuseppina Ricci. Lei di mestiere fa la. Al Corriere della sera hanno raccontato la loro storia d’amore, a pochi giorni dal matrimonio che sarà officiato da Gianfranco Fini. I festeggiamenti si terranno a Ronciglione, nel Viterbese, con Gianfranco Vissani chef. Entrambi genitori di due giovani ragazze, per un periodo hanno vissuto tutti quanti insieme, poi hanno deciso di optare per due case separate ma vicine.è tornato in tv in questi mesi per parlare di Giorgia Meloni e del suo governo. “Il giorno dopo, mi apposto sotto il suo studio e la invito per un aperitivo. Due giorni dopo, lei andava a Bologna per un convegno e l’accompagno in stazione. Quand’è partita, mi sono detto che, alla mia età, non si può perdere tempo. ...