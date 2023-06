Italiano e il suo pressing soffocante | la Fiorentina concede poco ma spreca tanto L’Equipe

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “I tifosi dellanon hanno accolto con il sorriso l’annuncio della partenza di Luciano Spalletti. Non per empatia verso l’uomo che si è detto “stanco” dopo aver portato il Napoli al suo primo titolo in Serie A dal 1990, ma perché sospettavano che il loro allenatore, Vincenzo, sarebbe stato uno degli obiettivi prioritari di Aurelio De Laurentiis, il proprietario del nuovo campione d’Italia. Anche il Marsiglia si è unito all’elenco dei cortigiani”.scrive di Vincenzoe del suo exploit con lagrazie “ad un progetto di gioco affinato durante le sue esperienze nelle divisioni inferiori“. La, scrive il quotidiano francese, brilla soprattutto per la sua capacità di pressare molto in alto i suoi avversari con efficienza. “La Viola ha ...

... soprattutto in una squadra che alinterno, in questa settimana, ha elementi come Porro, ... Holt, Russell e tanti altri dal passato o dal presente "". A presentare la sfida di domani è l'...PECHINO - L'autoritratto di Raffaello, celebrato "l'artista migliore del Rinascimento", apre una rassegna unica di grandi capolavori delle Gallerie degli Uffizi, allestita al ...scoprire il...L'autoritratto di Raffaello, celebrato "l'artista migliore del Rinascimento", apre una rassegna unica di grandi capolavori delle Gallerie degli Uffizi, allestita al ...è facile scoprire il...

Italiano arrestato Spagna, trovato un nuovo cadavere in un muro Tag24

Nel corso di queste settimane, l’influencer Tommaso Zorzi era finito al centro dei rumors per via del proprio futuro professionale. In particolare, erano in molti a chiedersi se l’uomo partecipasse o ...Bergoglio è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, dove nel pomeriggio è stato sottoposto a un intervento di laparotomia. Il chirurgo: ...