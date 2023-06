Italia-Libia | Meloni incontra Dabaiba | «Intensificare la lotta al traffico di esseri umani»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 giugno 2023), lungo e importante colloquio a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhameed Mohamed. All’incontro hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio dei ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il ministro per il Made in Italy, Adolfo Russo.: prioritaria la stabilizzazione Giorgiaha sottolineato come la stabilizzazione dellae del suo quadro politico sia una priorità per l’. La premier «ha espresso apprezzamento» anche per gli sforzi «posti in essere dalle autorità libiche nelle operazioni di salvataggio in mare e nel ...