Italia-Kenya | Barbaro | Verso rinnovo protocollo d' intesa su sviluppo sostenibile

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nairobi, 7 giu,. (Adnkronos) - “L'vuole rinnovare ild'con Nairobi scaduto a gennaio 2023". Lo ha annunciato il Sottosegretario di Stato all'Ambiente e alla Sicurezza energetica Claudionel corso del bilaterale tra, rappresentato dal Viceministro dell'Energia, Alex K. Wachira alla presenza dell'ambasciatoreno Roberto Natali. Allo scopo di affrontare la sfida del passaggio alle rinnovabili come fonti primarie di energia ilha confermato l'importanza che riveste la cooperazione tra i due Paesi. Sui socialha parlato di un incontro "cordiale per confermare l'importanza che riveste la cooperazione tra i due Paesi in materia di energia rinnovabile" con un focus in ...

... fondatore di Emergency, soccorritore e salvatore di vite umane in tutto il mondo, dall'Afghanistan al Medio Oriente, dalalla nostra. Quella targa fu sradicata non perché non piacesse ...... nel sud della Sardegna e l'accordo con Edenviaggi, gruppo Alpitour per il Jumbo Watamu in. In particolare, il management stima che la società chiuderà l'esercizio con un fatturato pari a 19,5 ...La sede centrale è in, mentre le attuali operazioni si dividono tra Nord Ovest della Siria,, Repubblica Democratica del Congo e Colombia. L'approccio educativo è duplice, a seconda del ...

Italia-Kenya, Barbaro: "Verso rinnovo protocollo d’intesa su sviluppo ... Entilocali-online

Nairobi, 7 giu,. (Adnkronos) – “L’Italia vuole rinnovare il protocollo d’intesa con Nairobi scaduto a gennaio 2023. Lo ha annunciato il Sottosegretario di Stato all’Ambiente e alla Sicurezza energeti ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...