Italia-Francia | Mattarella | ' unite da legami forti | mantenerli vivi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "La cultura è il miglior biglietto da visita di un Paese. È per definizione un patrimonio da custodire e sviluppare con cura e applicazione. Anche per questo, dopo avervi salutato, mi recherò al Louvre per inaugurare insieme al Presidente Macron una splendida mostra 'Napoli a Parigi', progettata proprio per mettere in luce le tante connessioni tra. Mi auguro che nei prossimi giorni anche voi possiate visitarla per comprendere ancora meglio i profondiche uniscono il vostro Paese d'origine e quello che vi ospita. Sarete voi, in futuro, ad avere il compito di mantenerequesti, approfondendoli anche attraverso le amicizie che tesserete su questi banchi, le esperienze che farete e quanto saprete restituire alla società di questa vostra ...