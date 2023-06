Istituto Virgilio | inaugurata l’undicesima edizione del Festival dell’Arte

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMartedì 6 giugno presso la sede del liceo artistico dell’d’Istruzione Superiore, è statadel. All’inaugurazione era presente il vicesindaco avv. Francesco De Pietro, in rappresentanza del sindaco Mastella e la Dirigente scolastica dott.ssa Annamaria Morante. Il tema dell’esposizione è il mare, nella sua profondità e immensità, come recita una celebre canzone di Lucio Dalla “com’è profondo il mare”, e il mare è stato il protagonista delle opere realizzate dagli alunni sotto la guida dei loro insegnanti. Il mare che affascina, fonte di vita ma anche di morte, con le sue creature marine reali e mitologiche, in un tripudio di colori, forme, volti raffigurati nelle tele, nelle ...

