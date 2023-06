Isola dei Famosi – Enrico Papi | screzio con Ilary Blasi | “Siediti”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nuove polemiche negli studi Mediaset. Nel vortice anche questa volta è finito il programma condotto da, l’dei. Secondo le ultime indini, infatti, sembra non scorra buon sangue tra la conduttrice e il neo opinionista,. In realtà, non è solo laa non andare d’accordo con l’opinionista ma anche L'articolo