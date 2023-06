Isola dei famosi 2023 | chiesta squalifica immediata per Marco Mazzoli | quello che ha fatto è assurdo

...una donna del posto che ha riferito che il 15 aprile scorso aveva parcheggiato la sua auto a...hanno quindi verificato che i due prelievi erano stati effettuati presso due istituti bancari....... Gli spettacoli, in scena tutti i mercoledì sera dal 5 luglio al 9 agosto, andranno in scena, grazie alla collaborazione con Cineclub Il Raggio Verde, all'ARENA BORGHESI, in funzionelavori ...Secondo gli ultimi dati Istat (riferiti al 2019 - 2020), l'è settima nella classificabambini o ragazzi compresi tra i 3 e i 17 anni in eccesso di peso (obesi o sovrappeso) che sono ben 211.

"L'Isola dei Famosi", Luca Vetrone si rasa i capelli per un premio speciale TGCOM

Il Vertice in Prefettura tenutosi ieri per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico nel porto di Marina Grande ha fissato alcune regole che dovranno essere adempiute sino al termine dei ...La moglie di Paolo Noise, il conduttore radiofonico ormai tornato a casa da un mese dopo l’esperienza come naufrago alle Honduras, ha svelato alcuni ...