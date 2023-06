Ipca – La Uilm | “Grazie alla clausola di salvaguardia dell’ultimo CCNL i metalmeccanici riceveranno in busta paga 123 | 40 euro”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “Oggi i lavoratorihanno ricevuto una bella notizia:di’ sull’inflazione stabilita nell’ultimo rinnovo delFedermeccanica-Assistal siglato il 5 febbraio 2021 e sulla base della stima dell’inflazione misurata dall’indiceal netto dei beni energetici importati, i lavoratoriin123,40e non i 27 stabiliti al momento della stipula. Laprevede infatti un adeguamento in positivo rispetto all’, che si attesta appunto al +6,6%% nel 2023”. Così il Segretario generale, Rocco Palombella. Palombella (): ...

La clausola prevede infatti un adeguamento in positivo rispetto all', che si attesta appunto al +6,6%% nel 2023 ". Così il Segretario generale, Rocco Palombella . Palombella (): " ...La clausola prevede infatti un adeguamento in positivo rispetto all', che si attesta appunto al +6,6%% nel 2023 ". Così il Segretario generale, Rocco Palombella . Palombella (): " ...

Ipca, Palombella (Uilm): "Grazie alla clausola di salvaguardia dell ... Sassilive.it

“Oggi i lavoratori metalmeccanici hanno ricevuto una bella notizia: grazie alla ‘clausola di salvaguardia’ sull’inflazione stabilita nell’ultimo rinnovo del CCNL Federmeccanica-Assistal siglato il 5 f ...Il punto infatti è e resta quello relativo all'Ipca, l'indice su cui sono calcolate le integrazioni ... Una decisione, questa, che Rocco Palombella segretario generale Uilm, giudica "lungimirante".