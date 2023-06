Invalidi e anziani | arrivano sconti | semplificazioni ed agevolazioni dal Governo | Chiedili ora

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Grandi novità in termini economici per tutti glie gli. Lesono tante: ecco tutte quelle disponibili Finché non ci si trova in mezzo, è difficile capire quale sia la vita di chi vive una disabilità in modo diretto o indiretto, portandola su di sé o assistendo qualcuno che ne ha una di qualche tipo. Le esigenze personali sono molte e spesso richiedono il dispendio di energie e di risorse finanziarie, che costringono quindi a rinunciare a molte spese extra e non al fine di potersi permettere strumenti, strutture e assistenza professionale.dalpered(grantennistoscana.it)Proprio per cercare di sosteneree chi se ne prende ...

Sono le famiglie al cui interno ci sonocon almeno 60 anni di età già compiuti o minori di 18 anni. Per contro il 40% delle famiglie oggi beneficiarie della principale misura di ...... ma ancora di più, in queste giornate di pioggia intensa che, a causa delle enormi pozzanghere, tiene prigionieri in casa gli oltre 100 condomini interessati dal disagio,, minori,, e ...Attivista dei diritti dei cosiddetti "invisibili" è Consigliere Nazionale di "APMAAR - ... prima come autista di ambulanze e successivamente come autista per il trasporto die disabili ...

Invalidi e anziani: arrivano sconti, semplificazioni ed agevolazioni ... Grantennis Toscana

Avrebbe intascato oltre 150mila euro continuando a prelevare per 10 anni la pensione dell'anziana a cui faceva da badante. E' accaduto a Vittoria (Ragusa). Secondo l'accusa la badante, nonostante la ...Approvata la riforma destinata a evitare l’odissea tra sportelli per ottenere gli aiuti e ad aumentare i soldi per chi ha più bisogno. Ma ora servono i decreti attuativi e i fondi. L'inchiesta di Mile ...