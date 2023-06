(Di mercoledì 7 giugno 2023) Liste ditroppo lunghe in, non solo per i ricoveri programmabili ma anche per la cosiddetta specialistica ambulatoriale e lafa scattare il semaforo rosso...

...ai medici gettonisti e maggiore flessibilità per l'arruolamento dei medici specializzandi e ...per gli infermieri. Gli infermieri e gli altri operatori sanitari (come tecnici di ......ai medici gettonisti e maggiore flessibilità per l'arruolamento dei medici specializzandi e ...per gli infermieri. Gli infermieri e gli altri operatori sanitari (come tecnici di ...

Intramoenia, stop dalla Regione Campania: «Prima i pazienti in lista d'attesa» ilmattino.it

Liste di attesa troppo lunghe in Campania, non solo per i ricoveri programmabili ma anche per la cosiddetta specialistica ambulatoriale e la Regione fa scattare il semaforo ...ANCONA Quarantatre euro lordi l’ora. A quelle cifre, un’ampia fetta del personale del comparto si rifiuta di aderire alla libera professione su base volontaria, soprattutto dopo che ...