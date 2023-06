Intervento chirurgico per Papa Francesco | il dettaglio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il Santo Padre si sottopone a un’operazione chirurgica In un aggiornamento fornito dal portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, si è appreso cheha subito un “di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi” presso il Policlinico Universitario A. Gemelli. L’è stato necessario per affrontare un problema di laparocele incarcerato, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Frattura tra Bergoglio e Ratzinger? News in breve del 17 ottobre 2020: cronaca di oggi Cancro al seno, scoperto interruttore molecolare Integratori alimentari: muore giovane donna, sotto accusa Herbalife Nuovi codici Pronto Soccorso riducono i tempi di attesa...

Operazione perfettamente riuscita. Tammy Abraham è stato operato oggi presso il Cromwell Hospital di Londra, dove il giocatore ha deciso di sottoporsi ad unper la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Legamento che era saltato durante l'ultima partita della stagione, Roma - Spezia di domenica scorsa, ...I tempi di recupero per il rientro di Abraham sono molto più lunghi del previsto. Come ha riportato la Roma in un comunicato, "Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna aal ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore". La riabilitazione di Abraham sarà potenzialmente di 8 - 9 mesi, con il rientro in campo previsto per ...Il pontefice sarà sottoposto in anestesia generale a undi laparotomia e plastica della parete addominale con protesi, così come recita il comunicazione del direttore della sala ...

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico Adnkronos

Dopo il brutto infortunio nell'ultima gara di campionato contro lo Spezia, Tammy Abraham si è sottoposto quest'oggi a un'operazione. La nota della Roma: "Tammy ...L'intervento a Papa Francesco è terminato e il Pontefice è stato portato nella sua camera al decimo piano del Gemelli ...