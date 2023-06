Interpretazione semantica | ho ragione | saluto fascista | Saviano ora farnetica

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nonostante le smentite dei diretti interessati, la replica di Ignazio La Russa e il clamoroso abbaglio a cui sono andati incontri, Robertoe Michela Murgia non ci pensano a chiedere scusa. Il caso è noto: prima la scrittrice, poi il collega, hanno scambiato il comando militare con ilromano e il motto dei Comsubin con un omaggioalla X Mas. Un errore. Eppure guai fare retromarcia. Anzi,addirittura rincara la dose. E lo fa con un video pubblicato su Twitter. Qui lo si vede difendere a spada tratta la strampalata teoria: "Torno sul 2 giugno perché l'omaggio alla Decima MAS è un gesto pericoloso". E già la premessa invoca nuovamente l'antifascismo. "Mi fido di voi che date valore al tempo speso per capire e approfondire. Mi fido poco o niente di chi oggi ci vuole rasserenare dicendo che ...

" Michela Murgia e io non abbiamo fatto altro che il nostro lavoro: dare un'ben precisa di ciò che è accaduto il 2 giugno scorso: la celebrazione della Decima Mas e il segno ...... Sha' Dong, Gennaro Vitrone, Peppe Rienzo, Valeria Acusticavox, Tonia Cestari,, Ciro ... Nel 2019 si aggiudica il Premio Miglior Cover al Festival Ugo Calise per l'di "'Na voce,...... guidato da Marc Collin e Olivier Libaux, pubblicò il suo primo album, diffondendo un'originale in tutto il mondo dei generi new wave e bossa nova dalla cui fusionee ...

Saviano e il saluto fascista il 2 Giugno: "Un'interpretazione semantica" Liberoquotidiano.it

Lo scrittore non ritratta e, nonostante le smentite, si indigna ancora per il fantomatico saluto fascista alla parata. Ma la sua intemerata ha un evidente difetto di fondo: "Ho dato un'interpretazione ...L'aspetto meno chiaro in relazione alla fonte di finanziamento riguarda il significato della voce «spese correnti a carattere non permanente» ...