Internet | Islalink sceglie Mix per primo PoP italiano del cavo sottomarino Ionian

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ceo Talotta: "Molto orgogliosi di essere stati scelti per ospitare ilPoPsulla terraferma" Il provider spagnoloha annunciato che ilPoP continentale del suo nuovoè ora attivo a Milano, nella Carrier Hotel di Mix situata nello storico campus telco Caldera Park, l’area privata con la più alta concentrazione di reti in Italia e dove Mix ha sede dal 2000. Il principale punto di interscambio pubblico diin Italia è stato così scelto daper posizionare il PoP Wdm che fornisce servizi di telecomunicazione tra l’Italia e la Grecia, raggiungendo Atene e Salonicco, attraverso un nuovo sistema di trasmissione dati all’avanguardia, su una rotta completamente diversificata ...

Per l'amministratore delegato di MilanExchange Alessandro Talotta, la scelta di" conferma il ruolo di Mix come principale punto di interconnessione". La soddisfazione ...MIX, il principale punto di interscambio pubblico diin Italia, è stato scelto daper posizionare il PoP WDM che fornisce servizi di telecomunicazione tra l'Italia e la Grecia, ......punto di interscambio (IXP) di retiitaliano, e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato, ora ospita infatti il primo PoP continentale del cavo sottomarino Ionian di. ...

Internet, Islalink sceglie Mix per primo PoP italiano del cavo ... Adnkronos

Il primo punto di presenza (PoP) continentale del nuovo cavo sottomarino " Ionian " di Islalink è stato attivato a Milano nella Carrier Hotel di Milan Internet Exchange (Mix), il principale punto di i ...