Inter | Mkhitaryan recuperato per la finale! Le ultime sull’armeno ? Sky

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Da Sky Sport sono arrivate lenovità sulle condizioni di Henrikhin vista della finale di Champions League tra l’e il Manchester City (vedi articolo). L’armeno è totalmente! RECUPERO TOTALE ? Lenovità da Appiano Gentile sono arrivate dalla redazione di Sky Sport. Il giornalista Matteo Barzaghi ha fatto sapere che Henrikhè stato totalmentee che ha svolto l’o allenamento con i suoi compagni. Ottima notizia dunque per Simone Inzaghi, anche se ad oggiresta comunque in vantaggio Marcelo Brozovic. Il centrocampo titolare dovrebbe essere comunque formato dalla triade Barella-Brozovic-Calhanoglu.-News -notizie e ...

Il tecnico pensa adal primo minuto. Dzeko favorito su Lukaku in ...Allenamento al mattino per la squadra di Inzaghi che continua la preparazione per la finale di Istanbul. La situazione da monitorare di più riguarda sempre: l'armeno ieri cominciato a lavorare con il gruppo, oggi è da verificare se lo farà in maniera definitiva e totale. Intanto tra i tifosi ad Appiano sale l'attesa. Tutte le news di questo ......scorer stagionale per l'con 9 reti dietro a Lautaro Martinez, Lukaku e Dzeko e Hakan Calhanoglu. La terza maglia se la giocheranno Marcelo Brozovic , in forma e ritrovato, ed Henrix...

Mkhitaryan, la rincorsa alla finale continua. Lui vuole giocare, ma lavora ancora a parte La Gazzetta dello Sport

I precedenti tra i calciatori dell'Inter e Pep Guardiola: in tre hanno già sfidato il tecnico catalano in carriera ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...