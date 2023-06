Inter-Manchester City in tv | chi saranno i telecronisti della Finale?

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il count-down si fa sempre più serrato. L’attesissimaChampions League 2023, che metterà di fronte, si avvicina ad ampi passi. Il match si giocherà sabato 10 giugno alle ore 21.00 allo stadio Ataturk di Istanbul (Turchia) e potrebbe regalare la quarta Coppa “dalle grandi orecchie” per il club milanese. Nel caso degli inglesi, invece, si tratterebbe del primo successo. Una grande sfida che sono arrivate con pieno merito all’ultimo attomassima competizione continentale per club, con due percorsi decisamente differenti. I Citizens di mister Pep Guardiola, sono partiti a settembre con il chiarissimo status di favoriti e, sospinti da Haaland e De Bruyne, si sono ampiamente confermati, schiantando il Real Madrid per 4-0 nella ...

Commenta per primo Sarà il protagonista della finale di Champions League, più diCity. Stiamo parlando del pallone che verrà utilizzato allo stadio ' Ataturk ' di Istanbul. Adidas , l'azienda che l'ha prodotto, ha presentato la versione speciale che vedremo ...Allestita ad Istanbul, dal 7 all'11 giugno, la postazione ospiterà divertenti concorsi ed esclusivi premi a sorpresa per i tifosi diCity e per tutti gli amanti del pallone. La ......ottime notizie per Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League in programma sabato sera contro ilCity. col resto dei compagni e dunque sarà un'arma in più per l'di ...

Inter, sorride Inzaghi: Mkhitaryan in gruppo, ci sarà col Manchester City Fantacalcio ®

La Fiorentina gioca in finale di Conference League, poi sabato è il turno dell’Inter in Champions League. Ma dai quotidiani e non soltanto arrivano già importanti notizie in chiave mercato, che riguar ...Sarà il protagonista della finale di Champions League, più di Inter e Manchester City. Stiamo parlando del pallone che verrà utilizzato allo stadio “Ataturk” di Istanbul. Adidas, l'azienda che l'ha pr ...