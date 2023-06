Inter | Dzeko | «Finale? Affronteremo una delle squadre più forti al mondo»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Edin, attaccante dell’, ha parlato a BT Sport in vista delladi Champions League contro il Manchester City Edin, attaccante dell’, ha parlato a BT Sport. FUTURO – «Ora penso alladi sabato. Poi si vedrà».CHAMPIONS – «Essere indi Champions League contro il mio ex club come il City, a cui sono molto legato, è una cosa molto importante per me. E’ la prima volta e ci arrivo a 37 anni per la prima volta. Mai dire mai, ma potrebbe essere anche l’ultima, e quindi voglio godermela. Abbiamo fatto una grandissima stagione in Champions League, meno in campionato, ma abbiamo anche vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia.una...

Davanti, al momento, la coppia d'attacco sarebbe formata da Lautaro Martinez e Dzeko, con Lukaku quindi inizialmente in panchina. La finale di Champions League rappresenta l'ultimo atto della stagione dell'Inter. Dzeko and the City, o forse è meglio dire Dzeko e il Manchester City, è una storia che vale la pena di raccontare. Perché si tratta di una "favola" di calcio ricca di sorrisi, gol e successi storici (la Premier del 2011-12, dopo 44 anni).

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato a BT Sport del calcio italiano: "La Premier è il campionato più difficile dove giocare, ma in Italia è tutto differente".