(Di mercoledì 7 giugno 2023) Romelu Lukaku ha già incontrato delle squadre allenate da Pepin passato. Il Corriere dello Sport riporta, poi, gli incontri tra l’allenatore catalano e altri elementi della rosa nerazzurra, tra cui Mkhitaryan, Dzeko e Inzaghi PRECEDENTI – Il Corriere dello Sport ricorda che alcuni elementi della rosa nerazzurra hanno già affrontato – e battuto – Pepin passato. Il primo è Romelu Lukaku, che ai tempi dell’Everton affrontò il tecnico catalano e in un’occasione riuscì arlo per 4-0, mettendo il suo timbro sul match. Durante la permanenza nel Manchester United e nel Chelsea, lo score è decisamente più negativo: ben 6 sconfitte è un pareggio. GLI ALTRI – Oltre a Lukaku, anche Mkhitaryan e Dzeko hanno incrociato e vinto contro. L’armeno, ai tempi del Dortmund, ha raccolto 3 successi. Il ...

... e perché invece no I bianchia Leonardo Semplici stanno sprofondando. Tre vittorie in tutto il 2023, due delle quali prestigiose controe Milan; tanti punti persi per strada rispetto ...Gli ospiti si sonoalle giocate di Koopmeiners: il 2 - 1 ad accorciare le distanze è ... Le promesse della prima frazione sono state mantenute anche nel secondo tempo: l'ha alzato i giri ...Gli ospiti si sonoalle giocate di Koopmeiners: il 2 - 1 ad accorciare le distanze è ... Le promesse della prima frazione sono state mantenute anche nel secondo tempo: l'ha alzato i giri ...

Inter, affidati a Lukaku! Lui sa come si batte Guardiola – CdS Inter-News.it

Le probabili formazioni di Fiorentina-West Ham: il tecnico viola Vincenzo Italiano rinuncia a Castrovilli, al suo posto dentro Mandragora ...Inter: Lautaro Martinez, attaccante argentino classe 97 ... infatti dopo la vicenda Skriniar la società gli ha affidato la fascia da capitano, prendendosi la squadra sulle spalle hanno raggiunto la ...