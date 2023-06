Inter a Istanbul giovedì | ma il pullman è già arrivato

...30 alle 20:40 circa (e non, come di consueto, fino alle 21:45) per fare spazio all'attesissima finale di Champions League diManchester City -. Da lunedì 12 giugno arriva quindi ...Celtic e Real Madrid sono due delle squadre affrontate in finale di Coppa dei Campioni dall', ... Anche se, almeno per ora, nella testa del Toro c'è solo la finale di sabato sera aAllenamento al mattino per la squadra di Inzaghi che continua la preparazione per la finale di. La situazione da monitorare di più riguarda sempre Mkhitaryan: l'armeno ieri cominciato a lavorare con il gruppo, oggi è da verificare se lo farà in maniera definitiva e totale. Intanto tra ...

Road to Istanbul: la guida completa per i tifosi nerazzurri Inter - News Ufficiali

Intervistato dai colleghi di BT sport, nello specifico dall'ex compagno di squadra proprio al City, Joleon Lescott, Dzeko ha presentato la finale di Istanbul.MILANO – In occasione della finale di Champions League che si terrà a Istanbul il 10 giugno 2023 presso l’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, Nove25 celebra l’Inter con un pendente in Limited Edition ...