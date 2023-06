Inseguita e molestata da un 50enne | ragazzina lo mette in fuga a morsi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Unadi 12 anni è stata aggredita da un uomo mentre tornava a casa, ma per fortuna è riuscita a divincolarsi e asi in. I fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 5 giugno in via Reti, nel quartiere Sampierdarena, a Genova. La 12 enne stava tornando verso casa quando ha...

La settimana scorsa si era verificato un caso simile ai giardini Ginocchio di Sestri ponente dove una 16enne è statada uno sconosciuto e, anche in questo caso, era riuscita a mettere in ......dopo aver registrato e diffuso un video su TikTok (ora rimosso) di un uomo che l'ha... Un'altra ragazza della zona, inoltre, avrebbe riferito che sarebbe statadalla stessa auto di ...La settimana scorsa si era verificato un caso simile ai giardini Ginocchio di Sestri ponente dove una 16enne è statada uno sconosciuto e, anche in questo caso, era riuscita a mettere in ...

Genova, inseguita e molestata da un 50enne: 12enne lo mette in ... Open

Inquietante episodio lunedì sera intorno alle 19 in via Reti a Sampierdarena quando una ragazzina di soli 12 anni che stava rientrando a casa è state inseguita da un uomo ... ponente dove una 16enne è ...GENOVA - Dodicenne molestata da uno sconosciuto nei giardini sotto casa ... La piccola ha raccontato sotto choc che l'uomo prima l'ha inseguita e poi l'ha afferrata per un braccio, tirandola verso sé.