Inquinamento dell’aria in Lombardia Da Fontana numeri sballati

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Invertendo l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia. Una regola base della matematica che tutti abbiamo imparato dai primi anni di scuola. Ma se quando inverti i fattori, provi a taroccarne uno, è ovvio che il risultato finale sarà diverso. E magari quel risultato ti serve per dimostrare una verità che non esiste sulla quale pretendi di poggiare le tue scelte politiche. è quello che è successo al presidente della RegioneAttilio, quando, a capo di una delegazione di governatori delle regioni del Bacino del Po, nei giorni scorsi si è recato a Bruxelles per convincere gli europarlamentari ad ammorbidire la proposta legislativa della Commissione Europea che abbasserà le soglie di tolleranza dei principali inquinanti atmosferici, sostenendo di aver già fatto abbastanza.ha chiesto all’Ue di ammorbidire i ...

Il Canada brucia e il fumo rende la qualità dell'aria a New York fra le peggiori al mondo. L'indice di qualità dell'aria ha superato quota 150, limite che indica un livello di aria malsano per i gruppi più sensibili come gli anziani, i bambini e coloro che hanno problemi respiratori.