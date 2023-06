(Di mercoledì 7 giugno 2023) "L'è importante non solo per il futuro del Paese, quindi per l'Italia, ma per il futuro dell'Europa. In questo momento, in cui abbiamo a disposizione il Next Generation EU, proprio rivolto ...

Per trasformare le idee inci vogliono laboratori, ci vuole formazione e questa ... Così ad askanews Francesco, segretario generale del Cnel, durante lo Young Innovators Business ...... Francesco, Segretario Generale CNEL, Alessandro Coppola, Direttore Generale Dip.ENEA; Andrea Carapellese, International Expert on Investment & Technology at UNIDO; Matteo ...... Francesco, Segretario Generale CNEL, Alessandro Coppola, Direttore Generale Dip.ENEA; Andrea Carapellese, International Expert on Investment & Technology at UNIDO; Matteo ...

Innovazione, Tufarelli (Cnel): la formazione è cruciale - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il 6 giugno a Palazzo Mezzanotte l'appuntamento dedicato alla trasformazione digitale, con imprese e opinion leader a confronto ...