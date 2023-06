Ingiusta detenzione ad Abu Dhabi L’incredibile storia di Costantino | 21 mesi in cella coi topi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ve lo ricordate Andrea? Circa seifa il trader milanese arrestato in un hotel di Dubai di fronte alla compagna e alla figlia è stato liberato dopo 21di prigionia. L’accusa era di presunti traffici petroliferi con lo Yemen. Ventiduedi carcere di cui quindici nelle celle degli Emirati nel carcere di massima sicurezza di Al Wathba: “Laè stata più che orribile – raccontò all’Adnkronos lo scorso 24 dicembre l’imprenditore – sono stato morso dai, detenuto in unada 4 con altre 14 persone, il cibo ci veniva dato per terra. Ho visto il mio avvocato solo una volta in più di un anno di carcere. Un’esperienza incanbile nel senso negativo del termine”. Il trader milanese Andrea...