Incidenti | scontro tra due veicoli | chiusura trattoSs106 nel Catanzarese

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Catanzaro, 7 giu. (Adnkronos) - Sulla strada statale 106 ‘Jonica' è provvisoriamente chiuso il tratto al km 205,550, in corrispondenza di Cropani Marina, in provincia di Catanzaro, a causa di un incidente che ha coinvolto due. Lo fa sapere Anas spiegando che il traffico deileggeri è deviato sulla viabilità secondaria con in indicazioni in loco. Sul posto il personale delle forze dell'ordine e di Anas è impegnato nella gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.