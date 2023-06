Inchiesta Covid Bergamo | archiviazione per Conte e Speranza

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Il tribunale dei ministri ha archiviato l’nei confronti dell’ex presidente del Consiglio Giuseppee dell’ex ministro della Salute Robertoindagati aper omicidio colposo ed epidemia colposa per la gestione delle prime fasi della pandemia. La decisione arriva dopo che la procura di Brescia aveva chiesto l’e dopo che i due politici indagati si erano difesi davanti ai giudici. ‘Non è in alcun modo possibile stabilire, anche solo in astratto e in via di mera ipotesi, che quelle morti siano state determinate dalla mancata attivazione della zona rossa il 2 marzo 2020?”, scrivono i giudici del tribunale rispetto alla mancata chiusura dei comuni bergamaschi di Alzano e Nembro – secondo la consulenza del professor Andrea Crisanti la ...

