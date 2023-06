Incesto | le parole choc dell’influencer | “Basta usare le protezioni” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Roma, 7 giu –sdoganato? Nei paesi del Nord Europa esistono associazioni che si battono per rendere lecita la pedofilia, quindi nulla potrebbe stupire. Tanti piccoli puntini (per ora solo a, in futuro chissà) dipingono l’immagine di una liberalizzazione sessuale che potrebbe non fermarsi alle rivoluzioni novecentesche ma andare molto oltre, in un lungo periodo che a questo punto fa tremare., Ivan Grieco: “le precauzioni” Tutto avviene durante la trasmissione condotta su Twitch da Ivan Grieco, in cui la ospite Maria Sofia Federico, attiva su OnlyFans, proferisce le seguenti: “Io non sono contro l’”. Affermazionealla quale lo stesso Grieco risponde così: “che venga fatto ...