Incendio a Colli Aniene | nel mirino degli inquirenti pannelli e materiali utilizzati per i lavori

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo l’divampato venerdì scorso nella palazzina di sette piani in via Edoardo D’Onofrio, in zona, le attività investigative si concentrano suiper la coibentazione dell’edificio, un intervento possibile grazie al super bonus. Non solo i, ma ogni singolo prodotto è sotto indagine da parteche stanno valutando la qualità e svolgendo accertamenti, come riporta La Repubblica, anche in altri immobili dove potrebbero essere statigli stessi. La Procura pronta a iscrivere i primi nomi nel registroindagati Mentre gli abitanti dello stabile, ancora sotto choc per l’nel quale è morto un ...

Dalle prime osservazioni su come è stato gestito il tragicodiAniene possiamo rilevare alcune cose positive: la macchina dei soccorsi ha funzionato al meglio, alcuni dei feriti portati in ospedale stanno migliorando e presto potrebbero essere ...I Vigili del Fuoco si sono messi a disposizione per aiutare le persone a tornare nelle case agibili, che nonostante tutto avranno però bisogno d'importanti lavori di manutenzioni. Le finestre sono ...ROMA - In riferimento all'dello stabile aAniene (LEGGI TUTTO) si comunica che le condizioni dei tre pazienti ricoverati presso l'ospedale Sant'Eugenio sono migliorate seppur ancora in prognosi riservata. La ...

Roma, nel palazzo di Colli Aniene dopo l'incendio: la devastazione Repubblica TV

Dopo l’incendio divampato venerdì scorso nella palazzina di sette piani in via Edoardo D’Onofrio, in zona Colli Aniene, le attività investigative si concentrano sui materiali utilizzati per la coibent ...Il giorno dopo l'incendio di via D'Onofrio, Colli Aniene si sveglia con un residente in meno, tragicamente ucciso dal rogo, tre intubati di cui due più gravi e parecchi feriti in… Leggi ...