Incendi in Canada | il cielo su Ottawa diventa arancione

La citta' di Ottawa si e' svegliata con il cielo arancione a causa dei devastantiche stanno colpendo il. Nelle immagini, girate da un residente, nebbia e foschia avvolgono lo skyline. La coltre di fumo ha raggiunto anche parte degli Stati Uniti, inclusa New York, ...vedi anche, più di 16mila persone evacuate perin Nuova Scozia FOTOGALLERY Facebook Ken Pretty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Iceberg a forma di pene, le curiose foto sulle ...Una coltre di fumo avvolge parte degli Stati Uniti, inclusa New York, in seguito agliin. Nel nord est degli Stati Uniti la qualit dell'aria stata bollata come non salutare a causa del fumo che arriva dal Quebec, dove ci sono 160in atto. New York per ore stata ...

“Non uscite di casa e indossate i respiratori”. Questo l’invito della autorità del Paese. La qualità dell'aria è al livello di guardia in tutta la costa orientale, non solo in Canada ma anche negli St ...La costa est di Stati Uniti è invasa dal fumo degli incendi delle foreste canadesi, sono i peggiori degli ultimi anni ...