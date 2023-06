Incendi in Canada | fumo e cenere avvolgono New York | in città tornano le mascherine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Cancellati tutti gli eventi per la giornata mondiale della corsa Il NewRoad Runner, l'associazione che organizza la maratona di New, ha cancellato tutti gli eventi previsti per la giornata ...

Sono 110 milioni gli americani nella morsa del fumo e della cenere degliine alle prese con allerta di vario tipo sulla qualità dell'aria, peggiorata molto nelle ultime ore. Gli stati interessati sono quelli del nord est degli Stati Uniti. ....è tutto il nord est degli Stati Uniti a risentire del fumo e delle ceneri che arrivano dal... Montreal e Ottawa sono le città che stanno pagando il prezzo più alto delle centinaia diche ...La coltre grigia che avvolge New York, causata daglidivampati in, ha spinto le autorità Usa a limitare molte attività all'aperto sia nella Grande Mela che in gran parte del nord est degli Stati Uniti, dove l'aria è irrespirabile. In ...

Sono 110 milioni gli americani nella morsa del fumo e della cenere degli incendi in Canada e alle prese con allerta di vario tipo sulla qualità dell’aria, peggiorata molto nelle ultime ore. Gli stati ...Sono 110 milioni gli americani nella morsa del fumo e della cenere degli incendi in Canada e alle prese con allerta di vario tipo sulla qualità dell'aria, peggiorata molto nelle ultime ore. Gli stati ...