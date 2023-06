Incendi in Canada | è emergenza inquinamento da Ottawa a New York

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’indice di qualità dell’aria ha superato quote che indicano un livello dimalsano non solo per i gruppi più sensibili come gli anziani, i bambini e coloro che hanno problemi respiratori

L'indice Aqi sulla qualità dell'aria ha raggiunto quota 342 a New York, livello ritenuto "pericoloso" per tutti i residenti, a causa del fumo e della cenere degliin. La bassa ...NEW YORK, 07 GIU Una coltre grigia avvolge New York. Il fumo e le ceneri deglidivampati inraggiungono la Grande Mela e gran parte del nord est degli Stati Uniti, oscurando il sole nascosto da una fitta foschia e rendendo l'aria irrespirabile. Le mascherine, ...Evento dovuto agliche stanno avvolgendo il Quebec,, e che i venti hanno spinto fino alla Grande Mela.

Il peggioramento della qualità dell'aria a New York è una crisi, un'«emergenza che potrebbe durare alcune giorni. Bisogna prepararsi per il lungo termine».Il peggioramento della qualità dell'aria a New York è una crisi, un'"emergenza che potrebbe durare alcune giorni. Bisogna prepararsi per il lungo termine». Lo afferma il governatore di New York, Kathy ...