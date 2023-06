Incendi Canada | nube di fumo fino a New York | allerta per decine di milioni di persone

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilha ricoperto vaste aree dell'Ontario, del Quebec e gran parte degli Stati Uniti nord-orientali. Codice rosso' a Washington per qualità dell'aria E’ allarme per l’enormediprovocata daglidivampati indidiin Nord America si sono svegliate con pericolosi livelli della qualità dell’aria. Ilha ricoperto vaste aree dell’Ontario e del Quebec, mentre una foschia arancione è da ieri sospesa su gran parte degli Stati Uniti nord-orientali. Alcune città, tra cui Toronto e New, hanno registrato per breve tempo la peggiore qualità dell’aria al mondo durante la notte. Cancellate tutte le attività all’aperto delle scuole pubbliche della Grande mela e Washington, ...

