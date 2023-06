In due settimane salvati 10 pazienti grazie a 5 donatori siciliani

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Nelle ultime duehanno consentito di effettuare dieci trapianti tra Sicilia, Puglia e Lombardia. Ad annunciarlo all’Italpress è Giorgio Battaglia, Coordinatore regionale del CRT Sicilia. “Dopo un momento non brillante, in cui la Sicilia è scivolata agli ultimi posti per le donazioni, si è accesa una luce nell’Isola che ha permesso a tante famiglie di cominciare a sorridere. La rete riparte dopo un periodo di nuvole”, spiega Battaglia. “Questo è un bellissimo risultato, in questi procurement c’erano permessi di persone che avevano espresso in vita il desiderio di donare – sottolinea -. Questo deve essere anche da esempio per le nuove generazioni ed è anche sinonimo di una rete trapianti che funziona. Anche tra i banchi di scuola deve esserci una cultura al dono. Bisognerebbe fare di ...