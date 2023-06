IMU 2023 disabili e anziani | come funziona l’esenzione pagamento

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Conto alla rovescia per la scadenza deldell’acconto IMU. Entro venerdì 16 giugno infatti alcuni proprietari di case e immobili devono versare la prima rata dell’imposta sull’immobile o l’intero versamento in soluzione unica. Non tutti sono chiamati al versamento. Anzitutto le prime case non pagano l’IMU, a meno che non siano di lusso e appartenenti a determinate categorie catastali. Sono poi previste altre esenzioni e agevolazioni specifiche. E’ bene far presente però chenon è automatica. La decisione spetta al Comune competente, ed è quindi sempre bene verificare le regole comunali sull’IMU. Tra queste spiccano anche quelle dedicate alle persone anziane e ai soggetti. Spieghiamo ...

su case disabitate o poco abitate si paga o no Tari sui rifiuti su case disabitate o poco abitate si può non pagare secondo leggisu case disabitate o poco abitate si paga o no Secondo ...Le norme in materia disono contenute nella legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) che ha ridisegnato le regole. Per quel che riguarda le abitazioni concesse in comodato, il comma 747 dell'art. 1 della legge prevede la ...Quali sono le agevolazioni previste per il pagamento dell'Anche per quest'anno sono previste esenzioni per anziani ricoverati in case di riposo e per persone con disabilità , in ricovero presso istituti di cura. Tali agevolazioni rientrano tra ...

La legge prevede diverse agevolazioni IMU. C’è esenzione per l’abitazione principale di categoria catastale NON di lusso. Oppure ci sono gli sconto IMU al 50% (come ad esempio quello per la casa data ...Il mese di giugno 2023 ha un ricco scadenziario fiscale: dal versamento dell'acconto Imu al termine per accedere alla rottamazione quater.