Imran Khan accusato di omicidio | l' ex premier del Pakistan nell' occhio del ciclone

È questa l'accusa con la quale è finito di nuovo in carcere, a un mese dall'ultimo arresto , l'ex premier pakistano, finito anche nel mirino del nuovo governo per le marce di protesta ...L'ex primo ministro pachistanoè stato arrestato per l'omicidio di un avvocato nella città sudoccidentale di Quetta. L'avvocato Abdul Razzaq Shar, che aveva presentato un'istanza all'Alta Corte del Balochistan (BHC) di ...ISLAMABAD. L'ex primo ministro pachistanoè stato arrestato per l'omicidio di un avvocato nella città sudoccidentale di Quetta. L'avvocato Abdul Razzaq Shar, che aveva presentato un'istanza all'Alta Corte del Balochistan (BHC) di ...

L’ex premier pakistano Imran Khan arrestato per omicidio: “Ha ordinato l’uccisione del… Il Fatto Quotidiano

La polizia ha formalmente nominato Imran Khan in relazione all’assassinio, da parte di uomini armati sconosciuti, di un avvocato che voleva avviare un procedimento per sedizione contro di lui ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...