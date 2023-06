Impallomeni | «Manchester City favorita | ma ha già perso in finale»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Stefanoparla direttamente a Pep Guardiola su TMW Radio per le sue parole prima delladi Champions League contro l’Inter. Non ci sono scuse. PRESSIONI – Secondo Stefanogli inglesi non hanno scuse in Champions League: «Guardiola deve sapere che ilè più forte, ma comunque ha pressione perché si deve togliere un peso. Ha giàunacontro il Chelsea, ma rimane lasabato con l’Inter. Non è un giochino quello degli italiani, è la verità. I nerazzurri devono andare là e giocarsela al massimo delle loro possibilità». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...