Impagnatiello progettava l’omicidio da settimane | veleno per topi | telecamere | come bruciare il cadavere Ma per il Gip “non c’è premeditazione”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Per il Gip “non c’è”. Eppure Alessandrodi Giulia Tramontano da. Dalle ricerche sulperal tentativo diil: le azioni del 30enne appaiono intenzionali. Il Gip: “L’azione omicidiaria non risulta caratterizzata

e la madre chiesero informazioni sulle telecamere. I pm: 'Da giornidi uccidere Giulia' Mara Venier fuori dalla Rai Le dure parole dei vertici dopo il casoa ...e la madre chiesero informazioni sulle telecamere. I pm: 'Da giornidi uccidere Giulia' Mara Venier fuori dalla Rai Le dure parole dei vertici dopo il casoa ...Omicidio Giulia Tramontano: trovati i suoi documenti e il coltelloin carcere: "Ha detto dove si trova il coltello" I verbali dell'altra compagna di AlessandroLa ...

Dopo l'esclusione della premeditazione del gip, i pm insistono: Impagnatiello progettava da giorni di uccider… La Repubblica

Il caso dell'omicidio di Giulia Tramontano per la Procura è praticamente «chiuso». Alessandro Impagnatiello avrebbe ucciso ...Non solo la caccia al coltello utilizzato per uccidere Giulia Tramontano - con il sequestro di un intero ceppo - ma anche la ricerca di impronte digitali e di… Leggi ...