Impagnatiello | nella casa di Senago un ordine maniacale

... siavasca. E, intanto, si prospetta, quando le indagini saranno ormai finite e tutti gli elementi raccolti, una richiesta di processo con rito immediato per. In quel caso, il ......per Alessandro: è questa l'ipotesi che si fa avanti una volta concluse le indagini a carico del barman 30enne che ha ucciso la compagna Giulia Tramontano , incinta di sette mesi,...... incinta di sette mesi,loro casa di Senago . Una consuetudine in casi simili, che servirà anche a rinnovare la richiesta di premeditazione del delitto.e la madre chiesero ...

Omicidio Giulia Tramontano, ipotesi processo con rito immediato per Impagnatiello Sky Tg24

Ciò ha portato a ritenere Impagnatiello una persona che avrebbe comportamenti «ossessivo compulsivi». Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla ...A dirlo sono gli investigatori che stanno indagando sull'omicidio di Giulia Tramontano, la 27enne uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro abitazione di Senago (Milano). Nel corso dei ...