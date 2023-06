Il viaggio di Pilgrim tra i raduni di vele d’epoca del 2023

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 7 giugno 2023), ovvero ‘pellegrino’. Mai nome poteva essere più appropriato per questo scafo a vela a due alberi (armo velico a ketch bermudiano) lungo 14 metri, costruito in legno di mogano nel 1971 dallo storico cantiere navale Carlini di Rimini. Una barca solida e marina, modello Donella Class, progettata dal noto yacht designer inglese Jack Laurent Giles. Una barca per tutti Impiegata inizialmente per crociere famigliari in Adriatico e Croazia, dal 1993 è appartenuta a Pippo Dalla Vecchia, per ben 23 anni presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, ex vice campione del mondo della Classe Tempest nonché vice presidente della Federazione Italiana Vela e indiscusso animatore della vela napoletana. Alla sua morte, avvenuta nel 2021 all’età di 90 anni Il Mattino lo definì “Battagliero per forza: da atleta, dirigente, leader. Pungente, visionario e ...