Il Torino riflette su Sanabria | la cessione è possibile

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ilsarà chiamato a prendere una decisione su Toni, attaccante protagonista di una grande stagione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa, sarebbero ore di riflessione in casaper il futuro di Toni. L’attaccante ha chiuso la sua stagione con 10 gol realizzati solo nel 2023, attirando così gli interessi di numerosi club. Il paraguaiano ha così raggiato un valore di mercato superiore ai 10 milioni di euro e per questo potrebbe essere ceduto a una delle squadre interessate come Arsenal e Lazio. In alternativa, i granata potrebbero decidere di blindare il giocatore, visto che Juric lo ritiene fondamentale.