Il terrorista di Brescia e il proselitismo social fra i giovani L’analisi di Dambruoso

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Negli scorsi giorni, l’arresto di un minorenne in provincia diha riproposto il tema della minaccia del terrorismo jihadista nel nostro Paese. Il giovane arrestato sarebbe affiliato a una rete virtuale di sostenitori internazionali dello Stato Islamico, la maggior parte dei quali dissima età. L’indagato si sarebbe radicalizzato online, arrivando fino alla progettazione di un attentato. Le accuse specifiche includono l’associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 270 bis c.p.) e il reato di addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.). Nella prima fattispecie, la giurisprudenza fa rientrare i casi di coloro che, anche tramite internet omedia, confermano la propria volontà di far parte del gruppo criminale, senza la necessità di un incontro personale in ...

ROMA, 05 GIU - Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha offerto al Cremlino le truppe della repubblica del Caucaso per difendere la regione di Belgorod dalle incursioni nemiche. "I terroristi che penetrano ...