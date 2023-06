Il successo da 15mld dei Btp Valore conferma il ritorno della fiducia nello Stato

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La terza giornata di collocamento dei Btpvede unadel trend positivo di acquisto da parte dei contribuenti e chiude con un totale di 4,22 miliardi. Considerando che nei primi due giorni gli ordini sono arrivati a 10,63 miliardi di euro (ieri a fine giornata le sottoscrizioni sono state pari a 5,195 miliardi che vanno sommati ai 5,45 miliardi di lunedì, il totale al momento supera i 14,8 miliardi di euro. L'operazione, salvo il ministero dell'Economia decida di fermarsi prima, dovrebbe concludersi nella giornata di venerdì. Tra pregi e difetti, i titoli stanno andando a ruba. Ma per quale motivo? «Nell'immediato questa sembra una formula ottimale per i contribuenti che piuttosto che mantenere i loro soldi in conti correnti che fruttano zero, vedono in questo Btp una possibilità sul lungo termine» ha commentato a Panorama.it Alessandro ...