Il sangue | l' ordine maniacale e il neon bruciato nel box | il video della casa in cui è stata uccisa Giulia Tramontano

Peccato che nella pozza di- non lontano dal Palazzo Di Maria a Castelvetrano (altra città ...sonno Gaspare Pisciotta (un pentito ante litteram che ha fatto confidenze alle forze dell'e ...Nel corso dei rilievi sono emerse tantissime tracce diimpossibili da percepire a occhio nudo , al punto da ipotizzare un errore tecnico. Ipotesi poi smentita da successive prove incrociate su ...... sono positivi, con tracce diisolate sul pavimento della sala, sul muro della stessa sala - dove sarebbe avvenuto l'omicidio - e in cucina, anche se la casa era in perfettoe pulita. I ...

Omicidio Tramontano, un mare di sangue sul pianerottolo | La casa pulita con “ordine maniacale”... Il Riformista

PACHINO - È Tunmansour Haithem la vittima dell'omicidio che si è consumato la scorsa notte a Pachino, nel Siracusano. Il giovane, di origine tunisina, ...Scientifica: 'Impagnatiello ha ripulito tutto con grande attenzione. Un mare di sangue nel pianerottolo'. Si profila un processo con rito immediato. A indagini concluse i pm potranno contestare la pre ...