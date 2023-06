Il saluto dei tifosi del Napoli a Spalletti | in regalo il volante della Panda rubata

... per uno per una preghiera corale. O, addirittura, per l'Angelus di domenica prossima visto ...chirurgia maggiore sull'addome - precisa l'esperto - può crearsi un luogo di minor resistenza...Tanto lo stupore, la commozione e il coinvolgimentotanti presenti in sala. Tanti i grazie che sono andati a chi, a vario titolo ha contribuito alla realizzazione dello spettacolo. Ma il "Grazie" ...A 24 ore dall'annuncio ufficiale dell'addio di Paolo Maldini al Milan, si susseguono i messaggi dida partecalciatori nei confronti della leggenda rossonera. Dopo Rafael Leao , altre due figure fondamentali dello spogliatoio hanno utilizzato i propri profili social per salurare Maldini. ...

Parata del 2 giugno, ecco perché il saluto “Decima” col braccio teso non è un tributo ai… Il Fatto Quotidiano

L’ex difensore Thomas Repka ha parlato così, tramite un post su Facebook, della finale di Conference League di questa sera tra le sue due ex squadre West ...Papa Francesco, a bordo della 'papamobile' aperta, è entrato in Piazza San Pietro, dove stamane tiene l'udienza generale. (ANSA) ...