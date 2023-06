Il ruolo di Gravina che ha lavorato al disgelo tra la Juventus e la Uefa Gazzetta

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ildineltrache ha messo un piede fuori dalla Superlega. Scrive ladello Sport: Non è un mistero che la Federcalcio e il suo presidente Gabriele, che peraltro è anche uno dei vicepresidenti dell’, abbiano incoraggiato e costruito questo percorso di. Non si è trattato di una mediazione, piuttosto la costruzione faticosa di un varco che potesse consentire un ripristino minimo di relazioni dopo anni di tempesta. Un processo che comunque ha impiegato diversi mesi per poter giungere a smuovere qualcosa. Unche è in effetti all’inizio e che non è una sorta di trattativa clandestina. Non c’è una relazione automatica fra patteggiamento, ...

E da questo punto di vista, nel recupero dei rapporti con la Uefa, è stato importante anche ildella Figc e di(che della Uefa è vicepresidente) per favorire il dialogo. La Juventus ...Stefano Bandecchi sembra candidarsi per ildi "nuovo" Silvio Berlusconi , di cui è grande ... Stefano Bandecchi, nei confronti della Juventus e del presidente federale Gabriele, in ...Parlando con Robertoprima, e con Paola Felice poi. Ma non per un coinvolgimento diretto ... In queste storie poi gioca sempre undeterminante l'incantato mondo burocratico, che ti ...

Gravina commenta a nome del calcio italiano il patteggiamento ... Fanpage.it

Con la lettera inviata a Barcellona e Real Madrid in cui annuncia una discussione per uscire dal progetto Superlega, la Juventus apre una nuova fase. Uno strappo rispetto al passato, e la chiusura def ...Presentata la lista Costruire Democrazia capeggiata dall’avvocato Massimo Romano: “Credo che alle elezioni avremo una sorpresa in positivo” ...