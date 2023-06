Il Real Madrid aspetta Kane | 80 milioni ma no a un Hazard - bis

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tutto su Harry. L'inglese è il centravanti scelto dalper rimpiazzare l'insostituibile Karim Benzema, che dopo 14 anni ha lasciato il Bernabeu per andare in Arabia.ha 29 anni e ...

Tutto su Harry Kane. L'inglese è il centravanti scelto dalper rimpiazzare l'insostituibile Karim Benzema, che dopo 14 anni ha lasciato il Bernabeu per andare in Arabia. Kane ha 29 anni e un solo anno di contratto col Tottenham, che lo perderà a ...La partita Manchester City -di Mercoledì 10 giugno 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la finale della Champions League 2022 - 2023 ISTANBUL - Sabato 10 giugno 2023 , all'...Con una lettera inviata ale al Barcellona, la Juventus ha chiesto di aprire un tavolo per valutare la possibilità di abbandonare il progetto della Superlega: la sensazione netta è che il club bianconero abbia ...

Kane al Real Madrid, ecco perché ci spera pure l'Inter Calciomercato.com

Il club punta sull’attaccante del Tottenham per sostituire Benzema: tetto di spesa fissato per non ripetere l’operazione flop che portò il belga in Spagna per 160 milioni di euro ..."Abbiamo inviato una comunicazione formale a Real Madrid e Barcellona che ci porterà a lasciare il progetto. Lato Uefa c'è un'inchiesta, ma è scollegata da questa situazione".