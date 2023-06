Il re del brodetto? È lo chef bergamasco Giuseppe Bizioli | trionfo alla gara nazionale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) LA CURIOSITÀ. Originario di Villa d’Ogna, ha vinto la «Fest», storica competizione dedicata al brodo ezuppa di pesce che si è svolta lo scorso weekend a Fano, nelle Marche. Vive e lavora in Liguria, ma il legame con la terra orobica è sempre forte.

Senza la pesca non sarebbe esistito ile sicuramente avrebbe poco senso produrre un piatto della tradizione locale conpesce proveniente da altri paesi. Rispetto a questo si apre una ...... l'ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, partecipando al talk "Il futuro della pesca in Italia", organizzato a Fano in occasioneFest. "Bisogna avere regole che ......le ricette della puntata di oggi di È sempre mezzogiorno Oltre alla riflessione sulla festa2 ...di speck mentre dopo di lei ha fatto il suo ingresso Federico Marzo che ha proposto ilalla ...

Il re del brodetto È lo chef bergamasco Giuseppe Bizioli, trionfo alla ... L'Eco di Bergamo

Abita da anni in Liguria, a Camogli, ma ama definirsi bergamasco il vincitore del «Brodetto Fest», storica competizione tra cuochi che si è svolta lo scorso weekend a Fano, nelle Marche. Giuseppe ...Enorme partecipazione di pubblico per l'edizione 2023. Il ciuppin ligure del cuoco bergamasco Giuseppe Bizioli del Ristorante Ö Vittorio di Recco (Ge) ha trionfato nella Gara nazionale dei brodetti e ...