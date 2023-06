Il principe Harry in tribunale | le sue clamorose rivelazioni

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 7 giugno 2023) È alle prese nel processo contro i giornali del Mirror Group Ilè nuovamente nel Regno Unito, ma non per una visita di piacere. Il figlio di Re Carlo III e Lady D è alle prese con il processo contro i giornali del Mirror Group, accusati da lui di pirateria informatica e spionaggio. È stato chiamato a testimoniare e così non sono mancate e non stanno mancando le. Spesso i giornali hanno diffuso la notizia chenon fosse figlio di Carlo. “I rumour pubblicati dai giornali per cui il mio vero padre sarebbe stato il militare James Hewitt, e non Carlo, mi hanno terrorizzato quando ero ragazzino. Temevo sarei stato cacciato dalla mia famiglia” E poiè tornato sulla morte della madre dando alcune colpe ai giornali. “Alcuni direttori e giornalisti hanno le mani sporche di ...